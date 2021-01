Julian Assange maintenu en détention : retour sur onze ans d'une affaire à l'ampleur mondiale

Tout commence en 2010 après la diffusion sur sa plateforme WikiLeaks de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Des documents parmi lesquels figure notamment une vidéo montrant des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, dont deux journalistes de l’agence Reuters.

En décembre de la même année, Assange se livre à la police britannique et est détenu neuf jours avant d’être assigné à résidence. En février 2011, un tribunal londonien valide la demande d'extradition de la Suède dans l’affaire de viols pour laquelle Assange est poursuivi. L'Australien redoute d'être extradé aux États-Unis et d'y encourir la peine de mort. Pour échapper à la justice suédoise et à cette éventuelle extradition, Assange se réfugie le 19 juin 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres et demande l'asile politique.

L'Équateur, présidé alors par Rafael Correa, le lui accorde en août puis exige un sauf-conduit de Londres pour qu'Assange se rende en Équateur. En vain. Pendant près de sept ans, Assange restera cloîtré dans l'ambassade, période pendant laquelle il obtiendra la nationalité équatorienne avant d'en être déchu. Le 2 avril 2019, une rupture se produit avec l’Équateur, alors que le nouveau président équatorien Lenin Moreno affirme qu'Assange a violé l'accord sur ses conditions d'asile.