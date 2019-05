Assange poursuivi pour espionnage, un "grand danger pour les journalistes"

"C'est de la folie", a instantanément réagi l'organisation WikiLeaks sur Twitter. "C'est la fin du journalisme sur les sujets de sécurité nationale et la fin du premier amendement" de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression, a-t-elle ajouté. Dans un communiqué diffusé plus tard, elle a dénoncé "une attaque sans précédent contre la presse libre mondiale" et une "application extraterritoriale du doit américain", arguant que "les crimes présumés ont été commis hors des Etats-Unis".





Cette inculpation "pose une menace directe à la liberté de la presse et au journalisme d'investigation", a renchéri Reporters sans frontières (RSF), tandis que l'organisation Freedom of the Press évoquait "un grand danger pour les journalistes".