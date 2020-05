Une Française de 7 ans portée disparue au Paraguay, sa mère et son compagnon arrêtés

Vendredi 8 mai, 200 policiers, militaires et pompiers, accompagnés par une équipe cynophile, ont arpenté les alentours du domicile de la fillette, à Emboscada, une petite ville proche de la capitale paraguayenne Asuncion. Sans succès, a regretté le directeur d'enquête César Silguero, au terme d'une journée qui avait débuté à 6h, heure locale. Irène Alvarez, la procureure en charge de l'enquête, a toutefois indiqué à la presse que "quelques prélèvements qui seront comparés à d'autres" avaient été effectués. Sans plus de commentaire avant les résultats qui devraient intervenir dans la semaine à venir.

Où est passée la petite Juliette Le Droumaguet, 7 ans, portée disparue au Paraguay depuis le 15 avril ? Alors que la recherche de la fillette, surnommée Yuyu, est devenue "une cause nationale", pour reprendre les mots du vice-ministre de la Sécurité Carlos Altenburger, sa mère, Lilian Zapata, et son compagnon, Reiner Oberüber, ont été interpellés, mercredi 5 mai pour séquestration, homicide et manquements à leurs obligations parentales.

Fille de Stéphane Le Droumaguet, un Français de 37 ans, et de Lilian Zapata, Paraguayenne de 33 ans, qui s'étaient séparés il y a un an, la petite Juliette n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a disparu, le matin du 15 avril, en compagnie de deux chèvres qu'elle appréciait et à qui elle avait rendu visite dans une ferme voisine. Les deux animaux ont été retrouvés à 10 kilomètres, mais pas Juliette.