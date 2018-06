Juste avant le G7, Trump s'en prend à Macron et Trudeau dans une série de tweets virulents

La mise en scène du couple franco-canadien aura irrité l'imprévisible président américain. Alors qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont retrouvés mercredi à Ottawa, affichant leur complicité et leurs violons accordés en amont du sommet du G7 au Québec, Donald Trump s'est, comme à son habitude, fendu d'une série de tweets peu diplomatiques à l'encontre de ses homologues.





Et il s'en prend nommément aux deux dirigeants, qui affichent un front uni face à la politique économique menée par les Etats-Unis. "Merci de dire au Premier ministre Trudeau et au Président Macron qu'ils taxent massivement les Etats-Unis et créent des barrières non monétaires. Le surplus d'échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis est de 151 milliards de dollars et les Canadiens rejettent nos fermiers et d'autres. J'ai hâte de les voir demain" a-t-il déclaré dans un tweet passif-agressif.