Carlos Ghosn confirme être au Liban, "libéré de l'injustice et de la persécution politique"

"Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine", ajoute-t-il. Il s'agit d'un rebondissement inattendu pour le patron déchu de l'automobile, jusque-là assigné à résidence au Japon où il attendait d'être jugé à partir d'avril 2020 pour des malversations financières présumées.

C'est un coup de théâtre. Carlos Ghosn, assigné à résidence au Japon dans l'attente de son procès, a confirmé ce mardi 31 décembre, être au Liban. Dans un communiqué transmis par ses proches, l'homme d'affaires qui possède la nationalité libanaise, indique avoir quitté le Japon. "Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité où la discrimination est généralisée et où les droits de l’homme sont bafoués, cela au mépris absolu des lois et traités internationaux que le Japon a ratifiés et qu’il est tenu de respecte. ", a-t-il écrit, selon ce document transmis par ses porte-parole.

Selon une source proche du dossier, le procédé a débuté dès 2012, portant sur une somme totale de plus de 30 millions de dollars versée à un distributeur de véhicules Nissan à Oman, montants dont une partie lui serait revenue indirectement. Il aurait notamment acheté un yacht et investi dans une société dirigée par son fils aux Etats-Unis.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Maire vient de confirmer sur l'antenne de BFM que de nouveaux éléments ont été transmis à la justice française. "Il y a de nouveaux éléments qui sont apparus qui étaient suffisamment importants pour mériter d'être transmis à la justice", a affirmé le ministre sur RMC et BFMTV. "Je ne peux pas me prononcer sur ces éléments", a-t-il ajouté.

Ce samedi 6 avril, par la voix de Jean-Yves Le Drian, le gouvernement français a appelé le Japon à respecter les droits et la présomption d'innocence de Carlos Ghosn. "J'ai évidemment évoqué le cas de M. Carlos Ghosn avec mon collègue Taro Kono", a déclaré le chef de la diplomatie hexagonale à l'issue d'un entretien avec son homologue nippon en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Dinard. "Je lui ai dit deux choses : d'abord, que la France respectait totalement la souveraineté et l'indépendance de la justice japonaise. Et j'ai rappelé aussi notre attachement au respect de la présomption d'innocence et la pleine application de la protection consulaire."

Et de détailler : "Vendredi soir, l’ambassadeur de France m’a accompagnée à l’aéroport, il ne m’a pas lâchée jusque dans l’avion. J’ai cru revivre la scène du film Argo, jusqu’à la dernière seconde je ne savais pas si on me laisserait décoller. C’était irréel."

Toujours au JDD, Carole Ghosn a expliqué pourquoi elle a décidé de quitter Tokyo quarante-huit heures après l’arrestation de votre mari. "Je me suis sentie en danger (...) Quand j’ai compris et que les avocats m’ont dit que je ne pourrais plus communiquer avec (mon mari) pendant des jours, j’ai pris ma décision", résume-t-elle.

Et de s'expliquer : "Dans les médias, Carlos est déjà coupable. On oublie ce qu’il a fait pour Renault et Nissan ; il a redressé ces entreprises, sauvé des emplois, contribué à la grandeur de la France (...) Au Liban, où je suis née, on admire les hommes d’exception. Carlos est parti de rien, sa famille n’était pas riche. Je suis choquée par les réactions en France."

INFO TF1/LCI - L'avocat de Carlos Ghosn réclame un procès en France et non au Japon

Tournée avant sa nouvelle arrestation et diffusée mardi 9 avril, on y voit Carlos Ghosn clamer son innocence et accuser de "trahison" les dirigeants de Nissan. Les noms des responsables désignés par l'ex-patron de Renault ont été coupés au montage, sur demande de ses avocats.

Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) se sont rendus à l'Etang-la-Ville dans les Yvelines, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte après un signalement de Renault début février.

"Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité", a-t-il écrit, selon ce document transmis par ses porte-parole. "Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine", ajoute-t-il.

Je n'ai pas fui la justice - je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique.

"Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l’otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l’homme sont bafoués, cela au mépris absolu des lois et traités internationaux que le Japon a ratifiés et qu’il est tenu de respecter.

Les conditions de remise en liberté de l'ex-PDG de Renault-Nissan précisaient que ses passeports étaient conservés par ses avocats et il devait demander la permission au tribunal pour pouvoir voyager plus de trois jours à l'intérieur du Japon. Sa remise en liberté était d'ailleurs assortie d'une interdiction de quitter le pays, rappelle NHK. Il lui était par ailleurs interdit de rentrer en contact avec sa femme, Carole, sans l'approbation du tribunal.

Membre du gouvernement, la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher est la première à s'exprimer au sujet de la fuite de l'ancien magnat de l'automobile. "Il n'est pas au -dessus des lois, ni des lois japonaises, ni des lois françaises. Il a la nationalité française et à ce titre, nous lui devons un soutien consulaire comme a tous les Français", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Depuis un peu plus d'un an, date de son arrestation à Tokyo, ses avocats et sa famille ont vivement dénoncé ses conditions de détention, le traitement qui lui a été infligé et la façon dont la justice japonaise mène la procédure à charge dans ce dossier. Il avait été libéré sous caution fin avril, mais sous de strictes conditions : il lui était notamment interdit de voir ou contacter sa femme Carole. Mi-novembre, il avait pu lui parler à distance, par vidéoconférence, pour la première fois depuis près de huit mois.

Quelques jours plus tôt, ses enfants avaient réclamé un procès "équitable" pour leur père dans une tribune publiée sur le site de Franceinfo. Selon ses défenseurs et son équipe de communication, Carlos Ghosn demandait "la levée totale" des différentes interdictions qui pesaient sur lui, les jugeant "excessives, cruelles et inhumaines, et afin que soient respectés ses droits fondamentaux ainsi que ceux de son épouse". Carlos Ghosn a passé au total 130 jours en prison entre novembre 2018 et avril 2019, en cumulant garde à vue et détention provisoire.