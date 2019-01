La demande de remise en liberté sous caution de Carlos Ghosn rejetée par le tribunal de Tokyo

Dans une interview aux Échos ce mardi, le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa, s'est déclaré "toujours profondément sous le choc", deux mois après dénoncé les agissements de Carlos Ghosn. "J'ai encore beaucoup de mal à digérer ce qui s'est passé", a-t-il expliqué, avant d'affirmer sa volonté de faire taire les rumeurs selon lesquelles un complot aurait été monté pour écarter le PDG de Renault. "C'est absurde et je ne peux pas comprendre que l'on puisse croire une seconde à un tel scénario ! Regardez les faits. Ils sont graves. J'ai été le premier choqué par ce que l'enquête a montré. (...) Je veux redire ici que je tiens plus que tout à l'Alliance avec Renault, et que je suis très reconnaissant envers Carlos Ghosn pour ce qui a été fait."