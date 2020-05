JusticeforAhmaud : deux hommes inculpés pour meurtre dans l'affaire qui choque l'Amérique

Comme le révèle le New York Times, un premier procureur en charge de l'affaire avait informé le département de police du comté de Glynn, où se situe Brunswick, qu'il n'y avait "pas de preuves suffisantes" pour délivrer des mandats d'arrêt contre les McMichael. Avant de se retirer pour conflit d'intérêt, laissant l'affaire aux oubliettes. Le quotidien américain souligne également que Gregory McMichael, le père, est un ancien officier de ce même département de police du comté de Glynn. Et que jusqu'à sa retraite l'année dernière, il a passé de nombreuses années en tant qu'enquêteur au bureau du procureur du district local...

Ahmaud Arbery était parti faire un footing dans les rues de Brunswick, le 23 février, lorsqu'il a été pris en chasse par un père et son fils, persuadé qu'il est "un cambrioleur" en train de se pavaner dans le quartier. Au détour d'une rue, deux coups de feu, le jeune coureur de 25 ans est décédé. Les deux hommes responsables des tirs sont identifiés comme Travis McMichael, 34 ans et Gregory McMichael, 64 ans, résidents de cette ville côtière du sud-est des Etats-Unis.

Depuis, les deux hommes n'avaient pas été inquiétés. Mais la vidéo de 28 secondes, filmée via un smartphone depuis une voiture, ne laissait plus place aux doutes. Alors qu'Ahmaud contourne un pick-up blanc en courant, il est stoppé par les deux suspects. Ils se battent, puis viennent les tirs mortels, provenant du fusil de Travis McMichael, comme le détaillera le rapport de police. Depuis que la vidéo est devenue virale, de nombreuses stars et responsables politiques américains ont fait part de leur indignation et appelé à une inculpation rapide des deux suspects. "Ahmaud Arbery a été assassiné par deux hommes blancs, DEVANT UNE CAMERA, et les mecs n'ont pas été arrêtés", avait notamment dénoncé l'actrice Zoë Kravitz dans un message sur Instagram, relayé par de nombreuses personnalités comme Billie Eilish ou Kylie Jenner.