À Kaboul, l’incroyable opération secrète de vétérans américains

Ce sont des larmes de joie que l’on pouvait voir sur certains visages afghans à leur arrivée aux États-Unis. Et pour cause, plusieurs familles ont été sauvées grâce à une opération secrète baptisée "Pineapple Express" et organisée par le lieutenant-colonel Scott Mann. Il refuse de laisser sur place les Afghans qui l’ont aidé à combattre les talibans.

L’opération se passe de nuit et permet de faire évacuer plus de 600 Afghans et leurs familles. Pour eux, les risques sont grands car les talibans traquent tous ceux qui ont aidé les Américains. C’est le cas d’un ex-interprète pour l’armée qui tente de fuir avec sa famille. L’homme est guidé depuis les États-Unis par Andrew Darlington, un ancien soldat avec qui il a combattu. "J’ai été très direct avec lui. Je lui ai dit que je ne savais pas si on aurait un autre créneau pour le faire sortir", affirme-t-il.