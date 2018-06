Kaliningrad, un avant-poste russe en Europe

La Coupe du monde débute dans cinq jours en Russie où 32 nations vont s'affronter pendant un mois. Un événement qui offre à Vladimir Poutine une occasion de bomber le torse. En effet, quatre matchs vont se dérouler à Kaliningrad. Une enclave russe coincée au beau milieu de l'Union européenne, entre la Pologne et la Lituanie. Le président russe aime se servir de ce territoire pour agacer l'OTAN.



