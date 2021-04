Kamala Harris et Nancy Pelosi derrière Joe Biden lors de son discours au Congrès, une première historique pour les femmes

L'habituel joyeux bouillonnement a laissé place à un discours sobre prononcé devant un auditoire masqué et clairsemé. Le ton contenu de Joe Biden devant quelque 200 parlementaires et rares représentants de l'administration a offert un contraste saisissant avec les discours de son prédécesseur Donald Trump les quatre dernières années.

Lors de ce discours attendu, le président américain est revenu sur une année tumultueuse marquée par la pandémie, la fin la présidence Trump et l'assaut du Capitole. Mais une fois encore, il s'est présenté comme rassembleur. "Nous avons contemplé l’abîme de l'insurrection et de l'autocratie, de la pandémie et de la souffrance, et nous le peuple n'avons pas flanché", a lancé le démocrate, en hommage au préambule de la Constitution américaine.