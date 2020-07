Kanye West à la Maison Blanche ? Donald Trump trouve ça "intéressant"

Les deux hommes s'apprécient et le font régulièrement savoir. L'un porte la casquette "Make America Great Again" et l'autre semble avoir de l'estime pour le rappeur. La semaine dernière, Kanye West s'est déclaré candidat à la Maison-Blanche, sans donner plus de détails, notamment sur la date : allait-il s'engager sur la campagne de 2020, sans structure ou bien va-t-il préparer celle de 2024 ? Quoiqu'il en soit, Donald Trump a accueilli cette nouvelle avec bienveillance. Il a jugé l'idée que Kanye West puisse être candidat, "intéressante", tout en estimant que l'élection de 2024 devrait être son véritable objectif.

"Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis ! #2020VISION" a tweeté samedi Kanye West. En 2019, lors d'une interview, Kanye West avait affirmé que son soutien à Trump était en fait un stratagème pour se payer la tête des Démocrates et préparer le chemin de sa propre course vers la Maison Blanche."Arrivera le moment où je serai président des Etats-Unis", avait-il prophétisé lors d'un entretien avec Zane Lowe, du programme Beats 1 Show d'Apple Music. Pour l'heure, la course à la Maison-Blanche semble un peu mise sur pause, en raison de la crise du coronavirus et Kanye West n'a, de son côté, fourni aucun détail sur une éventuelle candidature depuis.