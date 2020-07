Kanye West candidat à la Maison Blanche : peut-il "voler" le vote noir à Biden ?

PRÉSIDENTIELLE - Le rappeur et producteur a annoncé samedi - dans un tweet aux accents mystiques - sa candidature à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Coup de bluff ou candidature capable de déséquilibrer le scrutin ?

"Arrivera le moment où je serai président des Etats-Unis". En 2019, Kanye West surprenait son monde en révélant au cours d'une interview sur Apple Music sa volonté de conquérir la Maison Blanche. Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas que le rappeur a franchi samedi, annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de novembre prochain. "Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis ! #2020VISION" a tweeté Kanye West. L'entrepreneur milliardaire de 43 ans n'a pas, pour l'instant, fourni plus de détails. Mais nul doute qu'il sera amené à s'expliquer sur cette décision et ses conséquences sur ses rapports avec Donald Trump.

Son "frère" Donald Trump

Le mari de la star de la téléréalité Kim Kardashian a en effet fait la Une des journaux ces dernières années pour son soutien au président républicain, pourtant très impopulaire dans le milieu du rap. Kanye West a d'ailleurs rencontré Donald Trump en tête à tête dans le Bureau Ovale en 2018. La même année, il avait tweeté son amour pour son "frère" Donald Trump, posant même avec une casquette "Make America Great Again", slogan de campagne de l'ancien promoteur immobilier, et revendiquant sa liberté d'expression et d'opinion. Il faudra attendre l'année suivante et son interview sur Apple Music pour apprendre que son soutien à Trump était en fait un stratagème pour se payer la tête des Démocrates et paver le chemin de sa propre course vers la Maison Blanche. "Pour le plus grand artiste humain vivant, porter une casquette rouge était une blague de Dieu à l'adresse de tous les gens de gauche. Comme pour leur faire dire "Non ! Pas Kanye !", avait alors expliqué le rappeur.

Peut-il "voler" le vote noir à Biden ?

Que penser d'une telle candidature ? Et si elle va jusqu'au bout, peut-elle avoir une influence sur le vote, notamment de la communauté noire ? Spécialiste des Etats-Unis, Jean-Eric Branaa en doute : Kanye West est "un fidèle de Donald Trump. On l'a vu souvent avec lui et sur les réseaux sociaux on dit activement qu'il lance sa candidature pour voler le voter noir à Joe Biden. Mais ça n'ira nulle part. Ce n'est pas comme ça que votent les électeurs noirs pas plus que blancs. Ils ne votent pas uniquement parce qu'un chanteur a lancé sa candidature".

La rédaction de LCI Twitter