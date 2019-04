Kenya : dans la foulée des légendes du marathon

C'est à Iten, au Kenya, que le tenant du titre olympique de marathon s'entraîne. Le palmarès attire les amateurs du monde entier. C'est le cas de Nicolas et ses amis, qui ont pris un mois de congé pour s'y rendre et se consacrer pleinement à la course à pied. En quelques années, la ville est parvenue à se hisser au rang de référence mondiale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.