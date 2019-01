Kenya : Nairobi victime d'une attaque par les islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda

Une explosion et des échanges de coups de feu ont eu lieu à Nairobi, au Kenya, aux alentours de 16h, heure locale soit 14h. L'explosion eu lieu dans un quartier huppé de la capitale, regroupant un hôtel et des bureaux, ont rapporté les médias locaux et un journaliste de l'AFP sur place. Une fusillade a ensuite éclaté au même endroit, et serait toujours en cours. Les islamistes radicaux shebab ont revendiqué l'attaque via un communiqué en ligne.