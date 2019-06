Kew Gardens : la banque de graines de l'humanité

Nous vous proposons une plongée exceptionnelle au coeur de la mémoire botanique mondiale, au Kew Gardens. Cette institution est une sorte de sanctuaire végétal situé aux portes de Londres. Elle abrite la plus vaste collection de plantes au monde. On y recense 33 000 espèces de végétaux, des siècles d'exploration botanique.



