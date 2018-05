Kiev : la fausse mort du journaliste russe Arkadi Babtchenko

En Ukraine, cette histoire, incroyable mais vraie, a étonné tout le monde. Mardi 29 mai, la police ukrainienne annonçait que le journaliste russe Arkadi Babtchenko, connu pour son opposition farouche à Vladimir Poutine, avait été assassiné à Kiev. Coup de théâtre, ce mercredi 30 mai, le même homme est réapparu bien vivant. Il s'agissait d'une mise en scène pour déjouer un complot et empêcher un meurtre selon Kiev.



