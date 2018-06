Kim Jong-un a invité Donald Trump à Pyongyang et se rendra aux États-Unis

KCNA écrit par ailleurs que Kim Jong-un a convaincu son interlocuteur de mettre fin aux "actions militaires irritantes

et hostiles". Donald Trump a "compris" et a promis d'arrêter les manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, ajoute l'agence nord-coréenne en écho à l'annonce surprise et controversée du chef de la Maison Blanche à l'issue du sommet de Singapour.