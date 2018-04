VIDÉO - Kim Jong-Un et son homologue sud-coréen échangent une poignée de main historique à la frontière

Samedi, Kim Jong-Un a annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques à longue portée, affirmant que les objectifs étaient atteints. Il a également annoncé la fermeture du seul site nord-coréen connu d'essais nucléaires. Mais certains experts soupçonnent que le dernier test, en septembre, l'aurait rendu inutilisable.





Dans le passé, le concept de "dénucléarisation de la péninsule" a pu signifier pour Pyongyang le départ des 28 500 militaires américains stationnés au Sud et le retrait du parapluie nucléaire américain, toutes choses impensables pour Washington. "Les gros dossiers sont la paix et la dénucléarisation", a résumé à l'AFP John Delury, professeur à la Yonsei University. Les deux Corées "peuvent faire beaucoup plus sur la paix que sur la dénucléarisation", estime-t-il. Mais le communiqué publié à la fin du sommet offrira "une chance d'analyser chaque mot, de lire entre les lignes, de voir ce qui y est et ce qui n'y est pas".