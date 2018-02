Kim Jong Un prêt à rencontrer "aussi tôt que possible" le président sud-coréen à Pyongyang

"L'envoyée spéciale Kim Yo Jong a remis une lettre personnelle" de son frère faisant part de son "souhait d'améliorer les relations intercoréennes", a déclaré le porte-parole du président sud-coréen, Kim Eui-kyeom. Le leader nord-coréen fait part de sa volonté de rencontrer Moon Jae-in "aussi tôt que possible". C'est à l’oral que Kim Yo Jong a transmis l'invitation de son frère au président "à visiter le Nord au moment qui lui conviendra le mieux", a-t-il ajouté.





Un tel sommet serait le troisième du genre, après les rencontres entre le père du leader nord-coréen, Kim Jong Il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-Hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang.