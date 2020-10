Kirghizstan : des manifestants libèrent de prison l’ex-président Almazbek Atambaïev

Rien ne va plus au Kirghizstan où des tensions ont atteint leur paroxysme mardi 6 octobre. Des manifestants ont envahi le siège du pouvoir à Bichkek, capitale du pays d'Asie centrale, contestant les résultats des élections législatives de dimanche, et ont libéré de prison l'ancien président Almazbek Atambaïev, selon des médias et l'un de ses partisans. Les manifestants, qui réclament la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives, n'ont rencontré aucune résistance, selon des témoins sur place à l'AFP. Le président du Kirghizstan a assuré ce mardi toujours contrôler la situation dans le pays. La présidence a indiqué que Sooronbaï Jeenbekov "contrôle la situation et a exprimé sa confiance que les forces politiques vont placer l'intérêt du pays au-dessus des leurs".

Des accusations de fraudes, notamment d'achats de voix, ont terni les élections législatives organisées dimanche. Le chef de la mission de l'OSCE venue observer les élections, Thomas Boserup, avait jugé que les élections s'étaient "bien déroulées dans l'ensemble" mais que "des allégations crédibles d'achats de voix suscitent une inquiétude sérieuse".