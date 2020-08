Huit personnes dont six Français tués au Niger : que sait-on sur cette attaque ?

Adressant ses condoléances au président nigérien, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes, "lâchement assassiné[e]s" et a indiqué qu'il partageait "la douleur des familles et des proches". Son homologue au Niger, Issoufou Mahamadou, a pour sa part condamné "l'attaque terroriste lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré" et adressé ses "sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises". Plus tard dans la matinée, les deux hommes ont été suivis par le Premier ministre Jean Castex, qui a fustigé une "attaque lâche et abjecte", adressant son "infini respect" aux humanitaires assassinés.