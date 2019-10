Kurdistan irakien : la difficile resocialisation des enfants djihadistes ?

DÉRADICALISATION - Ils ont été endoctrinés pour poser des bombes ou devenir des kamikazes. Nos envoyés spéciaux ont retrouvé en Irak la trace des enfants et adolescents kidnappés par le groupe État islamique. Mais comment peuvent-ils être réinsérés ?

Ils ont entre onze et dix-huit ans, et durant quatre ans, ils ont renié leur communauté, celle des yézidis. Kidnappés par l'Etat islamique il y a plusieurs années, ces enfants ont été transformés en tueur par le groupe terroriste, et ont parfois été contraints d'accomplir des actes terroristes. Aujourd'hui, le père Patrick Desbois travaille à leur réinsertion.

Ceux que l'Etat islamique surnomme "les lionceaux du califat" on été très présents dans la propagande de l'organisation : cela va des salles de classe où, dans les programmes estampillés Daech, on apprend le nom des armes et des sourates du Coran guerrières, à des entraînements paramilitaires, des rassemblements au cours desquels on assiste à des décapitations, voire des exécutions lors desquelles les bourreaux, arme au poing, ont une douzaine d'années. En plus de l'endoctrinement et des horreurs auxquelles ils ont pu assister, ces enfants, comme tous les rescapés de zones de guerre, auront vécu des mois, voire des années, dans des régions soumises aux privations, aux bombardements et aux raids aériens.