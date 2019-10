Kurdistan irakien : que faire des enfants djihadistes ?

JT 20H - Ils ont été endoctrinés pour poser des bombes ou devenir des kamikazes. Nos envoyés spéciaux ont retrouvé en Irak la trace des enfants et adolescents kidnappés par Daech. Mais comment peuvent-ils être réinsérés ?

Ils ont entre onze et dix-huit ans, et durant quatre ans, ils ont renié leur communauté, celle des yézidis. Kidnappés par Daech il y a plusieurs années, ils ont été transformés en tueur par l'État islamique, et contraints d'accomplir des actes terroristes. Aujourd'hui, le père Patrick Desbois travaille à leur réinsertion. Découvrez ce document exceptionnel, filmé par nos envoyés spéciaux.



