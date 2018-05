L'acte de Mamoudou Gassama, le sauveur de Paris, salué par la presse étrangère

Depuis dimanche, son visage s’affiche sur toutes les chaines de télévision et les sites internet. Mamoudou Gassama est devenu un héros en grimpant à mains nues les cinq étages d’un immeuble du 18e arrondissement de Paris, pour sauver la vie d’un enfant de quatre ans suspendu dans le vide. Un geste qui a mis le jeune malien sur le devant de la scène et mis en lumière son parcours de sans-papiers.





A l’étranger aussi, les images du sauvetage ont fleuri sur les sites internet. Le tabloïd britannique The Sun n’a pas manqué de diffuser la scène du "Spiderman", détaillant l’action héroïque du jeune homme. Toujours au Royaume-Uni, le Daily Mail a lui aussi fait la comparaison entre Mamoudou et l’homme-araignée pour relayer l’exploit. Même le New York Times, via l'agence Reuters, a couvert la prouesse