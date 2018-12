L’actrice X Stormy Daniels condamnée à payer 300 000 dollars à Donald Trump

Dans le camp de l’actrice, on s’est félicité de la somme demandée, alors que l’entourage du chef d’Etat américain réclamait plus de 800 000 dollars. En janvier 2018, le Wall Street Journal avait rapporté que l’actrice avait conclu avec Donald Trump un accord prévoyant qu’elle perçoive 130 000 dollars avant l’élection 2016. Une somme qui devait couvrir une affaire de relation sexuelle entre Trump et Daniels après le mariage du futur président avec Melania. Deux mois plus tard, elle avait avoué avoir reçu des menaces et pressions.