L'administration Biden porte plainte contre le Texas pour bloquer sa loi anti-avortement

Fait inédit, l'administration Biden a porté plainte contre un État américain et son gouverneur pour faire annuler une loi très controversée. Il s'agit du Texas, qui a fait voter une loi le 1er septembre interdisant quasiment tous les avortements au-delà de six semaines de grossesse. Une mesure "clairement inconstitutionnelle au regard de la jurisprudence de la Cour suprême", a avancé le ministre de la Justice Merrick Garland jeudi 9 septembre, s'estimant responsable "de défendre la Constitution des États-Unis et l'État de droit" et par conséquent tenu de porter plainte.