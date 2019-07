L'affaire Emanuela Orlandi continue de hanter le Vatican

C'est un fait divers jamais résolu. L'un de ceux qui défraie la chronique depuis des décennies et remue des théories du complot impliquant la mafia et le Vatican depuis plus de trente ans. Emanuela Orlandi, fille d'un employé de la Préfecture de la maison pontificale, a disparu le 22 juin 1983 à la sortie d'un cours de musique piazza San Appollinare, à Rome, et n'a jamais été retrouvée.





Depuis des années, son frère, Pietro Orlandi accuse le Vatican de complicité et de silence et, ce jeudi 11 juillet 2019, deux tombes anonymes ont été ouvertes, à la demande de la famille, qu'un étrange message avait mis sur cette piste. Le Vatican avait donc autorisé l'ouverture de deux tombes d'un cimetière allemand niché dans la Cité du Vatican. Et les tombes étaient vides.