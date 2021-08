Emmanuel Macron : "L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été"

"Notre combat était juste et c'est l'honneur de la France de s'y être engagé", a affirmé Emmanuel Macron. "Nos interventions militaires n'ont pas vocation à se substituer à la souveraineté des peuples ni à imposer la démocratie de l'extérieur, mais à défendre la stabilité internationale et notre sécurité partout", en particulier face au terrorisme, a-t-il ajouté, avant de rendre hommage aux militaires français engagés sur place ainsi qu’à leurs familles, rappelant le bilan de 90 soldats tués.

"La France est l'un des très rares pays à avoir décidé de maintenir sur jusqu'au bout les moyens de protéger ceux qui ont travaillé pour elle", a ajouté Emmanuel Macron en mentionnant plus de 600 employés afghans de structures françaises d’ores et déjà accueillis en France. En tout, plus 800 Afghans seraient actuellement sur le sol français. "C'est notre devoir et notre dignité de protéger qui nous aide : interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d'autres."

"L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes, qui doivent tous quitter le pays, ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France", a poursuivi le chef de l’État, revenant à la situation actuelle du pays et la prise de sa capitale Kaboul ce dimanche 15 août. Pour ce faire, le président a annoncé "l'envoi de deux avions militaires et de nos forces spéciales", qui "seront sur place dans les prochaines heures".

Le président a également évoqué la réponse internationale à venir face à la menace terroriste dans le pays. "Notre action visera à continuer de lutter activement contre le terrorisme islamiste sous toutes ses formes", a-t-il affirmé, ajoutant que "des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation". Des "initiatives communes" devraient être prises dans les heures à venir, conjointement avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, et le chef de l’État espère convaincre le Conseil de sécurité de l’ONU de "coopérer". Et de souligner : "L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été."

"Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers, importants, qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toutes natures", a poursuivi. "Une réponse robuste, coordonnée et unie qui passera par la lutte contre les flux irréguliers" est prévue conjointement avec la chancelière allemande Angela Merkel et d’autres pays européens.

Emmanuel Macron a également adressé un message de soutien aux Afghans qui retombent sous le joug des talibans. "Le peuple afghan a le droit de vivre dans la sécurité et le respect de chacun. Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité." Avant de conclure : "Le destin de l'Afghanistan est entre ses mains mais nous resterons, fraternellement aux côtés des Afghans et des Afghanes (...) En disant très clairement à ceux qui optent pour la guerre, l'obscurantisme et la violence aveugle qu'ils font le choix de l'isolement et d'une misère sans fin."