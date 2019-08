L'agence Frontex accusée de tolérer des maltraitances sur migrants

Par ailleurs, selon un autre document interne, des fonctionnaires de l'agence sont cette fois directement impliqués dans l'expulsion de mineurs non accompagnés ou de demandeurs d'asile placés sous sédatif durant leur vol d'expulsion.





De son côté, la Commission européenne va "suivre" le travail de Frontex pour "voir si les faits rapportés sont exacts" et en tirer les conséquences "appropriées", a indiqué une porte-parole, Mina Andreeva, lors d'un point-presse lundi.





Après l'afflux migratoire de l'été 2015, Frontex a vu en 2016 sa mission élargie et ses ressources renforcées pour devenir "l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes". Frontex dispose d'environ un millier de fonctionnaires et d'un réservoir de 1.500 réservistes déployables en cas de crise. Ils peuvent, par exemple, assister les fonctionnaires locaux en participant à l'enregistrement et à l'identification des migrants à leur arrivée.