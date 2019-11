"L'air que l’on respire est très étouffant" : à Sydney, ces Français nous racontent comment ils se préparent

En ouvrant sa fenêtre, Marion peut même apercevoir les incendies. "On voit la démarcation des fumées, on sent du feu, le ciel est voilé et de couleur rouge". Même si elle connait cette situation, à cause des risques de feux réguliers dans la région, elle constate qu’elle n’a jamais ressenti "des odeurs aussi fortes et un ciel aussi marqué. On se sent impuissant et vraiment tout petit. Mais je ne suis pas dans une zone à risque, donc je me sens malgré tout en sécurité".

Patrick, lui, habite à 30 minutes au sud de Sydney. Il a "cette sensation bizarre de voir cette ville superbe plongée dans la fumée", mais constate avec joie la baisse des températures dans la soirée de mardi. "Un vent venu du sud a soudainement rafraîchi la température, qui est passé de 37 à 23 degrés. Cela a permis de balayer la fumée qui régnait sur Sydney toute la journée. C’est beaucoup mieux pour les habitants de la ville, mais cela va sûrement attiser les incendies au nord".