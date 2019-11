L'Allemagne diminue sa "taxe tampon"

En Allemagne, les tampons sont considérés comme des produits de luxe, et taxés autant que les cigarettes ou le vin. Mais jeudi 7 novembre, les députés allemands ont voté pour la baisse de la taxe sur ces produits hygiéniques de 19 à 7%. Une baisse de la fiscalité applicable dès le 1er janvier 2020.

Cette décision récompense le travail des féministes allemandes, qui depuis plus années réclamaient la baisse de la "taxe tampon", et lançaient régulièrement des pétitions à ce sujet (celle de Nanna-Josephine Roloff et Yasemin Kotra a récolté 200.000 signatures). Même "des produits comme le saumon, le caviar, les truffes, les nuits d’hôtels ou les trajets en taxi sont moins taxé" a expliqué la première à CNN.