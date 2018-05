Il avale son 30.000e burger pour établir un nouveau record

Vous aviez peut-être entendu parler du film Supersize Me et de son réalisateur qui s’était nourri outrageusement de nourriture issue du restaurant McDonald’s durant plusieurs semaines. Cet homme a franchi un cap supplémentaire : selon USA Today qui rapporte l’histoire, Don Gorske vient d’ingurgiter à 64 ans son 30.000e burger. Et c’est même le 30.000e Big Mac car Don n’a qu’une chapelle gastronomique et c’est McDonald’s.





Depuis plus de quatre décennies, cet Américain ingurgite ainsi les fameux sandwiches à un rythme fou. Pour rappel, il ne s’agit pas d’une simple tranche de viande coincée entre deux morceaux de pain, mais bien de deux morceaux de viande accompagnés de fromage, salade, oignons, cornichons et sauce. Don a démarré sa relation toute particulière avec la chaîne de restauration rapide en 1972 à Fond du Lac (Wisconsin). Là où il a également battu son record du monde cette semaine.