John McAfee, créateur de l'antivirus du même nom, s'est suicidé dans sa prison en Espagne

Le créateur du célèbre logiciel antivirus avait été arrêté en octobre 2020 à l’aéroport de Barcelone, d’où il devait embarquer en direction d’Istanbul. La veille, un procureur américain avait publié un acte d’accusation à son encontre. John McAfee était suspecté de ne pas avoir déclaré plusieurs millions de dollars de revenus issus de la promotion de cryptomonnaies - qu’il assurait notamment via un compte Twitter suivi par près d’un million de personnes -, de services de consultant, de conférences et de droits vendus pour un documentaire sur sa vie.

Il lui était également reproché la dissimulation de biens, immobiliers notamment, d’un yacht et d’une voiture inscrits au nom d’autres personnes. En mars, l’entrepreneur avait par ailleurs été inculpé par la justice américaine pour avoir vanté sur les réseaux sociaux des opérations liées aux cryptomonnaies tout en omettant de mentionner ses intérêts. Selon la procureure générale de New York, Audrey Strauss, le septuagénaire aurait ainsi récolté "plus de 13 millions de dollars" entre 2017 et 2018.