L'Amérique du Nord fait face à une vague de froid polaire

La situation est critique en Amérique du Nord. Le vent, venu de l'Arctique, souffle un froid polaire sur le Canada et les États-Unis. On atteint les -36 degrés dans les régions les plus reculées. Les autorités craignent que les températures baissent encore dans les prochains jours.



