Donald Trump n'est plus dans le classement "Forbes" des plus grandes fortunes du monde

Donald Trump n'apparaît plus dans le classement Forbes qui recense les 400 plus grandes fortunes du monde. Le magnat de l'immobilier, qui s'est toujours vanté d'un sens des affaires inégalé et a bâti sa réputation sur cette expertise, n'est plus membre de ce club très sélect, pour la première fois en un quart de siècle.

Le Covid a impacté la fortune de l'ancien président des États-Unis, principalement construite sur la possession de biens immobiliers dans les grandes villes. La crise sanitaire a fait dépérir ce secteur, au contraire des actions technologiques, des crypto-monnaies et d'autres actifs, qui ont prospéré. Cela représenterait donc un manque à gagner de 600 millions de dollars pour Donald Trump depuis le début de la crise sanitaire, selon une estimation calculée par Forbes.