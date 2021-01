L'ancien producteur américain Phil Spector est décédé en prison à l'âge de 81 ans

Avant cet homicide, Phil Spector, né dans le Bronx au sein d'une famille juive de classe moyenne émigrée de Russie, était connu en particulier pour sa carrière de chanteur puis de producteur, qui l'avait conduit dans les années 1960 à 1980 à collaborer avec les artistes les plus célèbres, le rendant richissime à 25 ans et le propulsant dans le Rock and Roll Hall of Fame. Il a notamment produit Let It Be, des Beatles, Imagine de John Lennon, après avoir mis sur orbite les Ronettes, The Chrystals ou encore Darlene Love.

Il fut également célèbre pour son "mur du son", technique d'enregistrement d'orchestre en mono avec plusieurs couches de son superposées, qui a largement influencé des groupes comme les Beach Boys ou les Beatles.