L'ancienne star du football Ronaldinho et son frère arrêtés au Paraguay

Ronaldinho refait parler de lui dans le domaine extra-sportif. L'ancienne star brésilienne du PSG et du FC Barcelone a été arrêtée vendredi à Asuncion, au Paraguay, tout comme son frère Roberto, à la demande du procureur général du Paraguay, a indiqué le ministère public sur Twitter : "Le bureau du procureur général a émis un mandat d'arrêt et a accusé le joueur Ronaldinho d'avoir utilisé un faux document d'identité. Il a demandé sa mise en détention préventive."

"Ronnie" et son frère ont été arrêtés et "mis à la disposition du ministère publique", selon un communiqué de cette institution. Selon des sources du parquet contactées par l'AFP, ces derniers seront entendus ce samedi. Auparavant, le procureur initialement en charge du dossier avait cependant estimé que Ronaldinho et son frère Roberto avaient été "trompés" et indiqué qu'ils ne seraient donc pas poursuivis pour être entrés au Paraguay avec de faux passeports.