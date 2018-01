L'année 2018 en prédictions : les Français parmi les plus pessimistes !

Trump sera-t-il destitué de ses fonctions ? Une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord éclatera-t-elle ? Autant de questions qui feront assurément l'actualité de l'année 2018. Une étude Ipsos Global a justement interrogé les citoyens du monde de 28 pays différents sur les 12 prochains mois.





Première tendance qui se dégage : près de trois quarts des personnes interrogées (76%) sont optimistes pour 2018. Parmi les plus pessimistes, on retrouve les Italiens, les Japonais et... les Français. Nous sommes seulement 14% à penser que cette nouvelle année sera meilleure que 2017. Les Italiens, les Japonais et les Français, sont aussi les plus pessimistes sur l’économie mondiale. Seulement 7% des hexagonaux pensent que l’économie va être plus forte en 2018.