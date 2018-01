L'Arabie Saoudite prépare une véritable révolution pour les femmes

Bientôt, on pourra voir des femmes au volant en Arabie Saoudite. Le 27 septembre 2017, le roi Salmane avait annoncé la levée de l'interdiction de conduire à partir de la fin juin 2018. Pour préparer cet événement, un salon automobile a été organisé à Riyad. Des auto-écoles pour femmes ouvriront également leurs portes. La première sera créée à l'université de la Princesse Noura, le plus grand établissement supérieur au monde réservé aux femmes.



