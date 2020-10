L'Argentine est-elle réellement plongée dans un confinement depuis 7 mois ?

Face à la résurgence massive de l'épidémie de Covid-19, les autorités envisagent aujourd'hui une série de pistes, parmi lesquelles figurent divers scénarios de reconfinement. Des mesures que redoutent de nombreux Français et certains responsables politiques, parmi lesquels le président du mouvement Les Patriotes, Florian Philippot.

Invité de CNews, ce lundi soir, l'ancien bras droit de Marine Le Pen a partagé ses réserves quant à l'utilité de procéder à un reconfinement de la population. Il doute clairement de l'efficacité d'une telle décision et a justifié ses réserves en s'appuyant sur des exemples étrangers, citant l'Argentine en tout premier lieu. Là-bas, a-t-il indiqué, "on a un exemple grandeur nature". "C'est le plus grand confinement du monde : ça fait 7 mois qu'ils sont en confinement et vous regardez leur courbe de mortalité, c'est croissant en permanence. Chaque jour il y a plus de morts que la veille, donc ce n'est pas un exemple."