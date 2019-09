L’armée américaine authentifie des mystérieuses vidéos d’ovnis

TÉLÉPHONE MAISON ? L'US Navy a confirmé l’authenticité de trois vidéos montrant des objets volants effectuer d’étranges manœuvres. Elle a admis n’avoir aucune idée de la nature des objets repérés.

Les vidéos tournées en 2015 et diffusées par le New York Times en 2017 et 2018 avaient fait grand bruit, ainsi que les témoignages de leurs auteurs. Sur les images filmées et commentées en direct par des pilotes de l’US Navy effarés, des objets volants étranges effectuent des manœuvres qui défient les possibilités actuelles de l’aéronautique.

Après un silence radio, les autorités américaines viennent de confirmer l'authenticité de ces vidéos, admettant n'avoir aucune idée de la nature des objets repérés.