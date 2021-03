L'armée française accusée d'avoir bombardé un mariage au Mali : de quoi parle-t-on ?

Ces événements sont survenus à proximité du village de Bounti, "à plus d’un kilomètre au nord des premières habitations", précise l'état-major français, dans une zone semi-arborée. Cette région de Douentza, au centre du Mali, est caractérisée par la présence et l’action de groupes armés terroristes. Situé, au flanc d’une colline, en zone aride, le hameau de Bounti est habité par plusieurs communautés : Peul, Rimaïbe et Bella, et dont la chefferie alterne tout à tour entre Peul et Rimaïbe.

Dans ses conclusions, celle-ci s'interroge sur la légalité de la frappe, et recommande notamment "d’enquêter sur les possibles violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et d’établir les différentes responsabilités". L'armée française, elle, réfute toute bavure. Dans un communiqué, elle considère que cette enquête "oppose des témoignages locaux non vérifiables et des hypothèses non étayées à une méthode de renseignement robuste des armées françaises, encadrée par les exigences du droit international humanitaire". Et le ministère de conclure : "Dans ces conditions, le ministère des Armées estime que les allégations portées sur l'action de la force et sur son intégrité sont non fondées et maintient fermement sa version des faits".