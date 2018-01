L'armée turque poursuit son offensive en Syrie contre des Kurdes : ce qu'il faut savoir sur ce nouveau front

La ministre française des Armées Florence Parly a quant à elle appelé la Turquie à cesser ses opérations contre les Kurdes syriens, estimant que "ce combat-là pourrait détourner les forces combattantes kurdes [...] du combat primordial [contre le terrorisme] "





Londres se veut plus conciliant avec la Turquie et dit comprendre l'"intérêt légitime" du pays à sécuriser sa frontière. Quant à la Syrie et ses alliés, l'Iran et la Russie, ils appellent également la Turquie à cesser ses opérations.