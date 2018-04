L’Australie promet un demi-milliard de dollars pour sauver la Grande Barrière de corail

Le réchauffement climatique et la hausse de la température de l’eau portent un coup à la Grande barrière de corail depuis plusieurs années. Et l’Australie est au premier rang pour le constater avec quelques 348 000 km² de récif le long de ses côtes, le plus vaste ensemble corallien au monde.





Dimanche, le pays des antipodes a promis un demi-milliard de dollars australiens (environ 313 000 euros) pour restaurer et protéger ce joyau du patrimoine de l'humanité. Les récifs sont également menacés par les activités industrielles et agricoles, ainsi que par l'acanthaster pourpre, une étoile de mer invasive dévoreuse de coraux.





Le Premier ministre Malcolm Turnbull a annoncé que cet argent servirait à lutter contre le changement climatique, améliorer la qualité de l'eau, lutter contre les prédateurs et renforcer les mesures de restauration. "Il s'agit de l'investissement d'un seul tenant le plus important, destiné à protéger le récif, assurer sa viabilité et les 64.000 emplois qui en dépendent", a-t-il déclaré. "Nous voulons assurer l'avenir du récif pour le bénéfice de tous les Australiens, particulièrement ceux qui gagnent leur vie avec" le site. Chaque année, des millions de touristes se rendent en Australie pour admirer la Grande barrière, rapportant quelque 6,4 milliards de dollars dans l'économie nationale.