L'Australie rompt le "contrat du siècle" conclu avec la France pour l’achat de sous-marins

Mais Naval Group était depuis plusieurs mois sous le feu des critiques en Australie où l'on dénonçait les surcoûts du programme, démentis par l’industriel. "Depuis cinq ans, les équipes de Naval Group en France comme en Australie, et celles de nos partenaires, se sont pleinement mobilisées. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et Naval Group a honoré tous ses engagements", a-t-il affirmé.

La France voit ainsi un contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d'euros) lui échapper. Le français Naval Group avait été sélectionné en 2016 par Canberra pour fournir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle (non nucléaire) dérivés des futurs sous-marins nucléaires français Barracuda. La décision de l’Australie constitue "grande déception", a réagi l’industriel. Le groupe "proposait à l'Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles", a-t-il affirmé dans une déclaration transmise à l'AFP. Ajoutant qu’il "offrait également à l'Australie la souveraineté dans ce domaine en prenant des engagements jamais pris par aucun industriel en matière de transfert de technologie, de contenu et d'emploi locaux".

De son côté le gouvernement français a dénoncé une "décision regrettable". "C'est une décision contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie", a dénoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le choix américain qui conduit à écarter un allié et un partenaire européen comme la France d'un partenariat structurant avec l'Australie, au moment où nous faisons face à des défis sans précédent dans la région Indopacifique (...) marque une absence de cohérence que la France ne peut que constater et regretter", a-t-il ajouté.

À l'issue d'une rencontre "2+2" entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays, le 30 août, la France et l'Australie avaient encore affirmé il y a peu dans un communiqué commun leur volonté "d'approfondir la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense" et "souligné l'importance du programme des sous-marins du futur" liant les deux pays.