L'autobiographie inachevée de Prince sortira en octobre

La partie autobiographique rédigée par Prince Rogers Nelson lui-même avant son décès brutal en avril 2016 porte sur son enfance. Pour compléter le livre et donner un aperçu plus exhaustif de la carrière et de la vie du chanteur, Spiegel & Grau, filiale de Penguin Random House, a intégré des photos ainsi que des textes. Il contiendra également des reproductions de ses paroles écrites à la main. Quant à l'introduction, elle devrait être rédigée par Dan Piepenbring, journaliste du New Yorker, avec lequel Prince avait choisi de travailler sur cet ouvrage de 288 pages.