L'Autriche devient le premier pays de l'UE à interdire le glyphosate

L'organisation de défense de l'environnement Greenpeace a salué un vote "historique" et appelé l'exécutif européen à le respecter.





Classé "cancérigène probable" depuis 2015 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le glyphosate est utilisé sous diverses marques, depuis que le brevet détenu par le groupe américain Monsanto est tombé dans le domaine public en 2000. La plus célèbre reste le Roundup fabriqué par Monsanto, qui appartient désormais au géant allemand de la chimie Bayer. Monsanto a été condamné deux fois aux Etats-Unis, en août 2018 et en mars 2019, par des jurys populaires à San Francisco qui ont considéré que le désherbant au glyphosate Roundup était responsable des cancers de deux personnes, et que Monsanto n'avait pas pris les mesures nécessaires pour avertir des risques potentiels.





Dans plusieurs pays européens, l'utilisation glyphosate est objet de restriction locale ou partielle. Après deux ans de débats particulièrement houleux, fin 2017, les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont renouvelé pour 5 ans la licence du glyphosate. La Commission européenne, organe exécutif de l'Union, met en avant le feu vert de ses agences scientifiques, l'Efsa (sécurité des aliments) et l'Echa (produits chimiques), qui n'ont pas classé la substance comme cancérigène. Mais l'indépendance de l'Efsa a été mise en doute par des révélations de journaux selon lesquels son rapport comporterait des passages copiés/collés d'un document déposé en 2012 par Monsanto.