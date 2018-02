L'avocat de Trump confirme avoir acheté le silence d'une actrice porno et attend toujours que le président le rembourse

Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, avait relaté en privé avoir eu des rapports sexuels avec Donald Trump en juillet 2006, en marge d'un tournoi huppé de golf près du lac Tahoe, une région touristique à cheval entre la Californie et le Nevada. Le président américain était un simple citoyen quand sa rencontre avec l'actrice est supposée avoir eu lieu. Mais Donald Trump était marié à l'époque et son épouse Melania avait donné naissance à leur fils quatre mois plus tôt.



La transaction avec l'actrice avait été rapportée en premier lieu le mois dernier par le Wall Street Journal. Dans un communiqué, la Maison Blanche avait catégoriquement démenti toute rencontre à caractère sexuel entre Donald Trump et Stormy Daniels.