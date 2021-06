L'avocat de Trump, Rudy Giuliani, ne pourra plus exercer après des déclarations mensongères sur la présidentielle 2020

Il était devenu la figure du combat de Donald Trump pour tenter de faire invalider le scrutin, après l'élection présidentielle de novembre 2020. L'ancien maire de New York et avocat de l'ex-président des États-Unis, Rudy Giuliani, a été suspendu ce jeudi 24 juin par la Cour suprême de l'État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu'à nouvel ordre.

Il lui est reproché d'avoir fait une série de déclarations mensongères après l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, remportée par le démocrate Joe Biden, devant la justice de plusieurs États clés pour obtenir l'annulation du scrutin.