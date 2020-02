L'Ecosse, premier pays au monde à voter la gratuité des protections périodiques

Voté en première lecture par les députés écossais, le texte prévoit que des tampons et des serviettes hygiéniques seront distribués gratuitement dans de nombreux lieux publics. Les pharmacies, les centres locaux et clubs de jeunesse seront approvisionnés. Et bien sûr, les écoles et les universités continueront d'en fournir aux jeunes filles, comme c'était déjà le cas depuis 2018 dans tous ces établissements scolaires.